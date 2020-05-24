Статистика позволяет: в Киевской ОГА рассказали, когда ослабят карантин

В Киевской области в ближайшие дни могут ослабить карантин, так как показатель инцидентности снижается третий день подряд.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Киевский областной лабораторный центр установил, что на 11:00 24 мая показатель инцидентности (общее количество новых случаев за последние 7 дней на 100 тысяч населения) составляет 12,45 (норма ≤ 12).

“Третий день подряд наблюдаем снижение показателя инцидентности в Киевской области. Тенденция дает основания рассчитывать, что карантин в области можно будет смягчать ближайшие дни. В случае получения нужного показателя, Киевская областная государственная администрация примет такое, крайне ожидаемое, решение немедленно“, – заявил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной администрации Василий Володин.

Напомним, готовность региона к следующему этапу ослабления карантина оценивается по таким критериям: инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения), загруженность койко-мест в медучреждениях и охват населения тестированием на коронавирус.

Как сообщал “источник”, 22 мая переход к “адаптивному” карантину в рамках борьбы с эпидемией коронавируса одобрен Министерством здравоохранения еще в двух областях Украины – Николаевской и Хмельницкой.