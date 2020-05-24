Во Франции трагически погиб известный футболист: первые подробности

Бывший французский футболист Фабрис Леполь в возрасте 43 лет погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщается на официальном сайте его бывшего клуба “Осера”.

Автомобиль спортсмена попал в аварию в ночь с четверга на пятницу, 22 мая, на дороге между Кольмаром и Страсбургом.

Руководство “Осера” выразило поддержку родным и близким погибшего Леполя, в особенности его сыну Эстебану, который выступает за молодежную команду “Лиона”.

Леполь выступал за “Осер”, “Сент-Этьен”, вновь “Осер”, “Канн”, “Кольмар” и “Эпиналь”. В сезоне-1995/96 он стал чемпионом Франции в составе “Осера”.

Ранее сообщалось, что в США трагически погиб американский рестлер Шед Гаспард, спасая своего тонущего сына.