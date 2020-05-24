Черновол заявила о новом деле против нее: названа причина

Бывший народный депутат Верховной Рады Татьяна Чорновол сообщила, что против нее возбудили еще одно дело – Государственное бюро расследований проводит экспертизу насчет ее наградного автомата.

Как сообщает “источник”, об этом она рассказала в эфире “hromadske”.

“Недавно я узнала, что против меня возбудили еще одно дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно моего наградного автомата. Я пыталась выяснить в чем суть, потому что автомат легальный. Он наградной, у него есть удостоверение, датированное 16 октября 2014 года. Сейчас я выяснила, что мне инкриминируют то, что этот автомат был захвачен в бою, следовательно, он нелегальный“, — рассказала Черновол.

Как сообщал “источник”, Черновол также подозревают в поджоге офиса Партии регионов в 2014 году, когда в здании скончался один человек. 24 апреля Апелляционный суд Киева сменил ее круглосуточный домашний арест на ночной.