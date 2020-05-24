Головой об газон: основной футболист “Шахтера” получил жуткую травму, видео

Защитник донецкого “Шахтера” Николай Матвиенко и сборной Украины получил травму в товарищеском матче против “Руха” (4:1).

Футболист ударился головой об газон в результате падения после верховой борьбы. Матвиенко сразу же поднялся на ноги, но продолжить матч не смог и был заменен. В ближайшее время украинец пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

24-летний Матвиенко является воспитанником “Шахтера”. В нынешнем сезоне он провел за донецкий клуб 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что Матвиенко ошарашил поклонников футбола своим внешним видом на карантине.