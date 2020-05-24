Боевики на Донбассе обстреляли из артиллерии мирные дома: фото разрушений

Пророссийские боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, которые находятся в районе линии соприкосновения.

Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

По данным военных, обстрел боевики совершили 23 мая. Огонь вели из артиллерийских систем калибра 122 мм. Под обстрелами оказались дачные строения в поселке Каменка.

В результате атаки сепаратистов повреждения получили два дома: в одном из них была разрушена крыша, в другом – внешняя стена и кровля.

К счастью, в ходе обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

“Таким образом оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровья гражданского населения и еще раз подтвердили открытое игнорирование Минских договоренностей и Международного гуманитарного права”, – отмечают военные.

Напомним, что в сети показали кадры мощного удара “третьей силы” по позициям боевиков, которые продолжают провоцировать ВСУ постоянными обстрелами.