Под Львовом грузовик снес микроавтобус с людьми: много погибших, фото и видео

В воскресенье, 24 мая, около 11:30, на автодороге “Киев-Чоп”, вблизи села Тухолька Сколевского района Львовской области грузовик влетел в микроавтобус, погибли четыре человека, и еще четверо травмированы.

Об этом сообщили в полиции области.

По предварительным данным, 50-летний водитель грузовика “MAN” не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с микроавтобусом “Mercedes-Benz”, который двигался по встречной полосе.

На месте аварии от полученных травм погиб 47-летний водитель и трое пассажиров микроавтобуса. Еще четыре пассажира “Mercedes” доставили в больницу с телесными повреждениями.

“Varta1” опубликовала фото с места аварии.

Как сообщал “источник”, в Киеве микроавтобус на огромной скорости протаранил сразу три легковых автомобиля.