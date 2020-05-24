БАТЭ – Динамо-Брест: онлайн видео трансляция финала Кубка Беларуси

В финальном матче Кубка Беларуси встретятся борисовский БАТЭ и “Динамо-Брест”, за которое выступает украинский нападающий Артем Милевский. Встреча пройдет в Минске на стадионе “Динамо”. Обслужит матч арбитр Амин Кургхели.
Смотрите на “источнике” онлайн видеотрансляцию матча БАТЭ – “Динамо-Брест”.
Начало встречи в 17:00.
КУБОК БЕЛАРУСИ
Финал
БАТЭ – ДИНАМО-БРЕСТ
БАТЭ: Чичкан, Филипенко, Настич, Филипович, Волков, Стасевич, Бага, Нехайчик, Яблонский, Драгун, Скавыш.
Динамо-Брест: Игнатович, Витус, Кики, Павловец, Кисляк, Савицкий, Милевский, Юзепчук, Гордейчук, Нойок, Быков.
Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.
Ранее БАТЭ и “Динамо-Брест” по три раза становились обладателями Кубка Беларуси, что является рекордом страны. Таким образом победитель сегодняшнего матча станет новым рекордсменом Беларуси.
Ранее сообщалось, что БАТЭ обыграл “Динамо-Брест” в 10-м туре чемпионата Беларуси.