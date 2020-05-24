БАТЭ – Динамо-Брест: онлайн видео трансляция финала Кубка Беларуси

В финальном матче Кубка Беларуси встретятся борисовский БАТЭ и “Динамо-Брест”, за которое выступает украинский нападающий Артем Милевский. Встреча пройдет в Минске на стадионе “Динамо”. Обслужит матч арбитр Амин Кургхели.

Смотрите на “источнике” онлайн видеотрансляцию матча БАТЭ – “Динамо-Брест”.

Начало встречи в 17:00.

КУБОК БЕЛАРУСИ

Финал

БАТЭ – ДИНАМО-БРЕСТ

БАТЭ: Чичкан, Филипенко, Настич, Филипович, Волков, Стасевич, Бага, Нехайчик, Яблонский, Драгун, Скавыш.

Динамо-Брест: Игнатович, Витус, Кики, Павловец, Кисляк, Савицкий, Милевский, Юзепчук, Гордейчук, Нойок, Быков.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

Ранее БАТЭ и “Динамо-Брест” по три раза становились обладателями Кубка Беларуси, что является рекордом страны. Таким образом победитель сегодняшнего матча станет новым рекордсменом Беларуси.

Ранее сообщалось, что БАТЭ обыграл “Динамо-Брест” в 10-м туре чемпионата Беларуси.