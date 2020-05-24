Бутылка на столе и важная встреча: в гибели нардепа Давиденко появились новые детали

Полиция рассматривает три версии гибели нардепа Валерия Давиденко в Киеве 23 мая: убийство, инсценированное под суицид, самоубийство и доведение до самоубийства.

Об этом сообщили источники “источника” в правоохранительных органах.

“Основной версией полиции сегодня является доведение до самоубийства. Об этом говорят многие детали, прежде всего данные видеозаписи, которая постоянно велась в офисе нардепа. Можно видеть, как он ходит по офису, заходит в санузел и оттуда больше не выходит. Далее появляется уборщица, которая и вызвала правоохранителей”, – говорит собеседник “источника”.

При этом в окружении нардепа не верят в версию с самоубийством. По словам знакомых Давиденко, этот человек не мог по эмоциональным или иным причинам пойти и застрелится.

“Он боец, привык всю жизнь преодолевать трудности, он не сдается перед деловыми или политическими проблемами и точно не покончит с собой по этой причине. У него прекрасная семья, умная и красивая жена, с которой у них были прекрасные отношения, и две любимых дочери – красавицы. Он счастливый отец и муж, успешный бизнесмен и политик, самоубийство – это точно не о нем”, – сказал человек, который лично знал погибшего.

Также источник в правоохранительных органах сообщил, что за день до смерти у депутата была какая-то важная встреча, после которой он отключил телефон и оставался без связи.

“Вообще телефон в этой ситуации может прояснить многие детали, но его пока не обнаружили. Есть пустая бутылка алкогольного напитка, но говорить о том, кто и когда ее выпил, и был ли нардеп в состоянии алкогольного опьянения на момент смерти еще рано”, – говорит собеседник “источника”.

Правоохранители считают, что у нардепа были сложные переговоры, по ходу которых ему могли угрожать. Не исключено, что угрожали его семье, что могло склонить его к самоубийству.

Детальнее читайте в материале “источника”: Отключенный телефон и много врагов: новые детали гибели нардепа Давиденко