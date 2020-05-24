Сначала будут дожди и холод: синоптик назвала дату, когда в Украину придет настоящая жара

В Украине пока будет дождливо и прохладно, но потом придет жара.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

В понедельник, 25 мая, в стране обещают осадки в большинстве областей. На востоке и юге небольшие дожди и солнце. Ветер будет с севера, на Востоке Украины – с юго-востока, небольшой, максимум умеренный.

Температура воздуха ближайшей ночью составит +6…+12 градусов. Днем прогнозируют +14…+17 градусов за Цельсием. Холодно будет в Киевской области, Карпатах – 9-12 градусов тепла. На востоке и в Днепропетровской области столбики термометров поднимутся до +15…+20 градусов.

В Киеве в понедельник обещают дождь и холод. Ночью до +8 градусов, но днем лишь около 12 градусов тепла.

В Украине небольшое потепление можно ожидать со среды, 27 мая. Но более высокая температура будет с 1 по 7 июня.

Как сообщал “источник”, по прогнозам синоптиков, в Украине немного потеплеет лишь в середине следующей недели, 27-28 мая.