Лишают детей будущего: соцсети взорвались из-за дистанционного обучения в школах с сентября

И.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий анонсировала, что с сентября в школах будут шире использовать технологии дистанционного обучения, также в индивидуальном порядке будут усваивать материал, который изучали во время карантина.

Об этом она сообщила в программе “Сніданок с 1+1”.

“Технологии дистанционного обучения будут использовать в школе больше, и мы перейдем к другому формату обучения. То есть будут сочетаться и классно-урочная система, и технологии смешанного обучения. С сентября, думаю, они будут лучше использоваться в наших школах“, – сказала Мандзий.

До конца июня в учреждения общего и среднего образования будут направлены рекомендации для того, чтобы учителя могли планировать структуру следующего года.

“Будет так называемое “корректирующее обучение”. Учителя смогут выяснить освоение того материала учениками, который пришелся на карантин. И здесь будет индивидуальный подход исключительно для каждого класса и каждого учителя“, – пояснила Мандзий.

Однако в сетях без оптимизма восприняли планы по введению дистанционного обучения в украинских школах с сентября.

Свое негативное отношение к этому в Facebook высказала ведущая Катруся Кравченко.

“Это значит что рожать ребенка теперь стремно! Вместо года ты с ним должна просидеть больше 10 лет! Дома! Ну и что такое дети “дома”? Это просто убийство для здоровья, путь к ожирению, снижению иммунитета и переходу целых поколений в виртуальный мир! Когда-то из школ сделают музеи и никто не поверит что для обучения были специальные заведения!“, – возмутилась она.

Как сообщал “источник”, школы в Украине откроются не ранее 1 сентября. Поскольку по прогнозам вирус не прекратит свою циркуляцию, то будут приняты меры безопасности. В частности, предлагается разделять преподавателей и учеников на разные входы, а также изменить время начала занятий.