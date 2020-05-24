В Киеве люди хлынули в зоопарк сразу же после его открытия: фото и видео “дикого” ажиотажа

В Киеве с 23 мая начал работу зоопарк, что спровоцировало огромные очереди.

Как пишет Telegram-канал Pavlovsky News, люди ринулись в Киевский зоопарк после того, как во время брифинга мэр столицы Виталий Кличко призвал горожан посетить это место после реконструкции.

Как сообщают журналисты, гости зоопарка не придерживаются никакой социальной дистанции, многие без масок.

Кроме того, вдоль проспекта образовалась импровизированная стоянка из автомобилей посетителей зоопарка.

Напомним, что по состоянию на воскресенье, 24 мая, девять областей Украины не готовы ко второму этапу снятия карантина, введенного в связи с распространением коронавируса.

Как сообщал “источник”, по состоянию на 24 мая в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 20 986 людей, за сутки добавилось 406 больных.