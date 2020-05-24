В Украине устроили акцию против капитуляции перед Россией: фото и видео

В воскресенье, 24 мая, в разных городах Украины проходит акция против капитуляции перед Россией под названием “Стоп реванш”.

Фото и видео публикуют в социальных сетях.

В Киеве акция началась на Майдане Независимости. Она приурочена к годовщине президентства Владимира Зеленского. Участники митинга заявляют, что недовольны деятельностью главы государства и требуют прекратить “политику капитуляции перед Россией”.

Также люди выступают с требованием освободить задержанных “майдановцев”, не преследовать патриотов, продолжить политику декоммунизации, устранить олигархов от управления страной и уволить главу Офиса президента Андрея Ермака.

С такими же требованиями к власти десятки людей вышли на улицы Львова, Харькова, Запорожья и Николаева.

Так, акция во Львове собрала в центре города под дождем несколько десятков протестующих.

Больше людей собрались в Харькове.

Также акция проходит и в Николаеве.

Десятки людей 24 мая пришли под Запорожский областной совет.

Как сообщал “источник”, 22 мая в ток-шоу “Свобода слова” журналиста Савика Шустера гости программы обсудили результаты первого года президентства Владимира Зеленского, а также другие важные темы недели.