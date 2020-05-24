Команду из “Варьяты-шоу” не возьму: Притула сделал интересное заявление о выдвижении в мэры Киева

Шоумен и волонтер Сергей Притула рассказал, есть ли у него планы баллотироваться в качестве кандидата на выборах мэра Киева.

Об этом Притула сообщил в интервью “Радио Свобода”.

Журналист задал шоумену вопрос, есть ли у него намерение и амбиции стать кандидатом на пост мэра столицы.

“Давайте не путать амбиции с реалиями. Меня уже просто действительно последних месяца два очень мощно бомбардируют этим вопросом, о мэрстве и так далее… Вопрос надо рассматривать гораздо комплекснее. Потому что должность Киевского городского головы – это очень круто и очень почетно, и очень ответственно. Но без конструктивного большинства в Киевсовете эта должность превращается в должность человека, который ходит и перерезает ленточки на открытии новой школы“, – ответил Притула.

Он добавил, что идти на этот пост, не понимая, как будет выглядеть сотрудничество с депутатским корпусом в Киевсовете, как минимум, безответственно.

“Я не готов вам сейчас, откровенно говоря, давать какой-то эксклюзив и говорить, что да или говорить, что категорически нет. Я сейчас нахожусь в ситуации, когда мне многое надо обдумать и взвесить … Я всегда стараюсь в своей жизни хорошо взвешивать, прежде чем делать какие-то шаги“, – добавил шоумен.

Притула подчеркнул, что понимает, что существует определенная корреляция между ним и Владимиром Зеленским в восприятии определенной категории украинского общества.

“И если решаться на такой серьезный челлендж, как борьба за кресло мэра в столице, то однозначно для этого похода нужна профессиональная команда, нужна команда людей, на которых можно опереться, на которых можно, конечно, неся полную ответственность за их действия, но не бояться делегировать на них часть полномочий. И желательно, чтобы это была команда не участников “Варьяти-шоу”, а команда профильных специалистов”, – заявил он.

По его словам, “очень круто окружить себя преданными тебе людьми, что мы и видим в случае с Владимиром Зеленским”. Но он предпочел бы, претендуя на какие-то должности, окружать себя людьми, которые являются профессионалами каждый в своей сфере деятельности.

Как сообщал “источник”, Сергей Притула решил разнообразить свой карантин. Вместе со своей женой Екатериной и двумя детьми он самоизолировался в Карпатах. Фотографиями с отдыха супруги поделились на своих страницах в соцсетях.