Стадион легендарного украинского клуба продали американцам: названа сумма сделки

Неназванная американская компания на аукционе купила одесский стадион “Черноморец”.

Об этом сообщается на странице программы “ТаТоТаке” в Facebook.

Сумма сделки составила пять миллионов долларов (около 135 миллионов гривен). Стадион продан вместе с офисными помещениями, фитнес-центром, ресторанами, гостиницей и подземным паркингом. Американцы уже внесли предоплату в размере 500 тысяч долларов.

Прежним владельцем стадиона был государственный Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Продажа арены состоялась с 17-й попытки. Год назад стадион пытались продать за 40 миллионов долларов, но покупателей не нашлось. В марте 2020 года стоимость снизилась до 10 миллионов, но продать его вновь не удалось.

Стадион “Черноморец” был построен в 1936 году. В настоящее время арена вмещает 34 тысячи зрителей. Реконструкция стадиона была проведена в 2011 году. Сейчас на нем играет местный клуб “Черноморец”, который выступает в Первой лиге, но ранее неоднократно становился призером чемпионата Украины и обладателем национального клуба. Также в последние годы на стадионе проводятся матчи за Суперкубок Украины.