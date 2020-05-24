Как будут работать садики в Украине в условиях смягчения карантина: детальная инфографика

С понедельника, 25 мая, во многих регионах Украины начнут работать детские сады.

Минздрав утвердил правила работы дошкольных учреждений в условиях ослабления карантина.

Так, детям перед приемом в сад и каждые четыре часа будут измерять температуру. График прогулок будет гибким, а количество детей в группах – ограниченным. Также будет ограничено одновременное кормление детей и пребывание за одним столом.

Под запретом будут ковры, мягкие игрушки и пребывание детей в группах в уличной обуви.

Родители смогут входить на территорию садиков только в масках, отдавать и забирать детей можно будет только на улице.

Всем сотрудникам детских садов будут измерять температуру.

Как сообщал “источник”, детские сады в Киеве откроются не ранее, чем через 10-14 дней после решения правительства.