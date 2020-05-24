Гонконг всколыхнула волна протестов, люди атакуют полицию: фото и видео

В воскресенье, 24 мая, в Гонконге тысячи людей вышли на протест против нового законопроекта Китая.
Об этом сообщает “источник” со ссылкой на канал BBC.
Демонстранты митингуют против планов правительства о введении на территории автономного региона национальных законов и своей полиции. Также власти хотят запретить вмешательство в дела Гонконга зарубежных и внешних сил, что не нравится гражданам.
Однако на акции у протестующих возник конфликт с правоохранителя. Полиция объявляла о запрете массовых собраний из-за пандемии коронавируса.
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Відео згори. Сьогодні в Гонконзі відбувалися вуличні протести проти ухвалення Пекіном низки законів, що обмежуюють самостійність міста.
— Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) May 24, 2020
Потому полицейские применили к гражданам слезоточивый и перцовый газ. Но те в ответ бросали в них разные предметы, в том числе и зонтики.
В социальных сетях делятся фото и видео с места проведения протеста.
Напомним, что протесты в городе начались еще в марте 2019 года и продолжались до пандемии COVID-19.
Первый газ в Гонконге после двух месяцев перерыва.
После известий, что в Пекине собираются принять закон о национальной безопасности, в Гонконге намечаются массовые протесты. pic.twitter.com/UwqkvvEiye
— 10 апреля (@buch10_04) May 24, 2020
Подробнее о протестах в Гонконге читайте в материале “источника”: Протесты в Гонконге перестали быть исключительно китайской проблемой.