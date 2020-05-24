Гонконг всколыхнула волна протестов, люди атакуют полицию: фото и видео

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В воскресенье, 24 мая, в Гонконге тысячи людей вышли на протест против нового законопроекта Китая.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на канал BBC.

Демонстранты митингуют против планов правительства о введении на территории автономного региона национальных законов и своей полиции. Также власти хотят запретить вмешательство в дела Гонконга зарубежных и внешних сил, что не нравится гражданам.

Однако на акции у протестующих возник конфликт с правоохранителя. Полиция объявляла о запрете массовых собраний из-за пандемии коронавируса.










Потому полицейские применили к гражданам слезоточивый и перцовый газ. Но те в ответ бросали в них разные предметы, в том числе и зонтики.

В социальных сетях делятся фото и видео с места проведения протеста.

Напомним, что протесты в городе начались еще в марте 2019 года и продолжались до пандемии COVID-19.

Подробнее о протестах в Гонконге читайте в материале “источника”: Протесты в Гонконге перестали быть исключительно китайской проблемой.