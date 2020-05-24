Когда закончится пандемия коронавируса в разных странах: ученые назвали даты

Пандемия COVID-19 в странах, которые больше всего пострадали от вируса, может завершиться только осенью.

Как заявили исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна, в США она может завершиться к 11 ноября, а в Великобритании к 30 сентября.

По данным специалистов, в Италии о завершении пандемии могут заявить 24 октября.

При этом авторы исследования признают, что их прогнозы могут не быть слишком точными из-за сложности вируса, а также других факторов, среди которых ограничения и протоколы тестирования, существующие в том или ином государстве.

Однако они признают, что сейчас в США показатели признаны относительно стабильными, что предполагает более-менее точный прогноз.

“Расчетные кривые США за неделю вместе демонстрируют высокую стабильность, в то время как все еще могут потребоваться дополнительные политические действия для дальнейшего сокращения хвостов кривых”, – отмечают ученые.

Напомним, что в России за сутки, 23 мая, от коронавируса и его осложнений скончалось 153 человека, что стало рекордом с начала пандемии.