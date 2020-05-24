Авто рухнуло с обрыва в реку: под Одессой произошла жуткая трагедия с рыбаками, фото

24 мая ночью в Одесской области с обрыва в реку упал автомобиль, в котором ехали рыбаки.

Об этом сообщают в Telegram-канале “Одесса INFO”.

Трагедия произошла недалеко от села Троицкое в Беляевском районе. Там машина с двумя мужчинами в салоне упала с трехметрового обрыва. Известно, что они ехали на рыбалку.

Утром водолазная группа начала поисковые работы в акватории реки и обнаружила затонувший автомобиль. Тела погибших мужчин также достали на берег.

На месте работает полиция, которая установит причины и все детали ЧП.

Как сообщал “источник”, 12 января в селе Вишневое Днепропетровской области произошла страшная трагедия – авто с четырьмя людьми, среди которых был ребенок, рухнуло в пруд, все погибли.