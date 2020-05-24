Россия побила жуткий рекорд по смертности от коронавируса: свежие данные

В России за сутки, 23 мая, от коронавируса и его осложнений скончалось 153 человека, что стало рекордом с начала пандемии.

Как говорится в сообщении местного оперативного штаба, общее количество жертв COVID-19 с начала распространения эпидемии достигло 3541.

В Москве от осложнений вируса скончались почти 2 тысячи человек, в Московской области умерло 329 пациентов.

Третье место среди российских регионов по количеству жертв занимает Санкт-Петербург, там умерли 133 человека. На четвертой строчке идет Дагестан с 84 умершими.

Всего же по состоянию на утро 24 мая в России вирус подтвердили у 344,4 тысячи человек, за сутки коронавирус подтвердили у 8,5 тысячи россиян.

Как сообщал “источник”, по состоянию на 24 мая в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 20 986 людей, за сутки добавилось 406 больных.