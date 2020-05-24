На Донбасс обрушился мощный град: опубликованы впечатляющие фото

В сети показали фото града, который обрушился на Донецкую область в воскресенье, 24 мая.

Соответствующие кадры в Facebook опубликовал пользователь Александр Белименко.

Фото сделаны в селе Яцковка, Лиманский район, на берегу Краснооскольского водохранилища.

“Такое себе почти начало лета в Донецкой области“, – подписал фото автор.

На снимках можно увидеть, что град был очень плотным, он буквально усеял землю в лесу. Пейзаж напоминает зимний.

Как сообщал “источник”, недавно в городе Коломыя Ивано-Франковской области прошел сильный крупный град. Стихия повредил цветы и другие растения в садах и огородах.

Кроме того, в городе Сеница, в Сербии, расположенном на высоте 1026 метров над уровнем моря в районе Златибор, на границе с Черногорией, град уничтожил все, ударив по окраинам города и опустошив некоторые фермы.