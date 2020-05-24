Под Харьковом дети устроили “дикие” развлечения на кладбище: печальные подробности и фото

В Харьковской области группа детей в возрасте от 6 до 11 лет повалила памятники на кладбище в в поселке Слобожанское Змиевского района.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, инцидент произошел 22 мая.

К правоохранителям обратилась женщина, которая пришла на могилу сына. На кладбище она увидела, как дети ломают памятники. Когда они увидели женщину, то сбежали с места.

После этого она догнала их у подъезда одного из домов поселка и вызвала полицию.

Прибывшие правоохранители установили, что участниками события являются два брата 6 и 11 лет и 10-летняя девочка. Также с ними была 9-летняя девочка, которая предложила своим товарищам развлечься таким образом.

Начато расследование по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Гуляйполе Запорожской области подростки вместе с психически больным мужчиной устроили дикий погром на кладбище, повредив более 20 надгробных памятников.