“Шахтер” разгромил скромного соперника в первом матче после карантина

Донецкий “Шахтер” провел первый контрольный матч после выхода из карантина. Под Киевом “горняки” играли против лидера Первой лиги “Руха” и добыли победу со счетом 4:1.

Интересно, что первыми счет открыли именно футболисты “Руха”, но затем пропустили четыре мяча, три из которых во втором тайме.

“Шахтер” – “Рух” – 4:1

Голы: Соломон (10), Марлос (64, пен.), Коноплянка (72), Мораес (85) – Брикнер (9)

“Шахтер” (первый тайм): Трубин (Гриценко, 29), Додо, Витао, Хочолава, Болбат, Маркос, Алан Патрик, Тете, Соломон, Тайсон, Фернандо (Сикан, 31).

“Шахтер” (второй тайм): Пятов, Вакула, Кривцов, Матвиенко, А. Бондаренко, Степаненко, Пихаленок, Марлос, Коваленко, Коноплянка, Мораес.

“Рух”: Бандура, Романюк, Дуць, Белый, Мысык, Копына, Мартынюк, Брикнер, Бойчук, Синица, Беленький.

Полное видео матча можно посмотреть по ссылке.