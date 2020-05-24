Как выехать на заработки в Чехию во время карантина: украинцам дали важное разъяснение

Заробитчане из Украины могут получить рабочую визу в Чехию в одном из консульских отделов, которые начали работать на украинской территории.

Такое заявление сделал глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

По словам министра, уже с 11 мая в страну смогут въезжать трудовые мигранты не из стран Евросоюза. Он также уточнил, что генконсульство Чехии во Львове начало работать с 22 мая, а в Киеве консульский отдел заработает с 25 мая.

“Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Мы стремимся упростить ситуацию чешскому здравоохранению и сельскому хозяйству, которым не хватает сезонных работников из-за рубежа”, – сказал Петршичек.

Также он напомнил, что заробитчане из Украины, которые являются научными сотрудниками, студентами, их родственниками, а также высококвалифицированными работниками в области здравоохранения и социальных услуг, могут подать заявление на продление вида на жительство.

Он подчеркнул, что сделать это можно только в Чехии.

Напомним, что в Польше планируют открыть границы, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, с 15 июня.