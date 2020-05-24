Миллионы разрушенных домов и десятки погибших: Индию и Бангладеш накрыл жуткий циклон, фото

На побережье Индийского океана разбушевался циклон “Амфан”: непогода нанесла удар по Индии и Бангладешу.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на агентство Reuters.

Вследствие природного катаклизма погибло более сотни людей. Отмечают, что это самый мощный циклон за последние 10 лет.

По данным властей Бангладеша, с 20 мая стихия разрушила более миллиона домов. Сильный ветер оборвал лини электропередач, разрушил системы водопровода и уничтожил урожай. Нанесенный ущерб оценили в сумму больше 13 миллиардов долларов.

Из-за циклона пострадали 15 миллионов людей, которые остались без жилья или урожая, либо были травмированы. В Индии он унес жизни 80 человек, а в Бангладеше скончались 20 людей.

Также 23 мая власти Западной Бенгалии объявили стихийное бедствие и попросили помощи у Индии. Вскоре премьер-министр Нарендра Моди осмотрел с воздуха пострадавшие районы.

Как сообщал “источник”, 25 апреля во второй половине дня Закарпатье накрыл мощный ураган, который натворил немало беды в регионе. Сильные порывы ветра вырывали с корнями деревья, которые падали на линии электропередач.