В Киеве нашли странную “замену” каштанам: сеть взорвалась шутками и фотожабами

В Киеве на улице Крещатик в Киеве в рамках благоустройства вместо традиционных каштанов высадили хвойные деревья, киевляне возмущены.

Депутат КГГА Илья Сагайдак опубликовал в Facebook соответствующие фото.

“На Крещатике высадили туи…теперь я видел все“, – подписал он снимки.

Маленькие можжевельники, которые даже став взрослыми деревьями не дадут улице ни тени ни защиты от пыли, выглядят по сравнению с каштанами убого.

Как пишет APnews, член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики Олеся Пинзеник пояснила, что сейчас на Крещатике почти невозможно высаживать каштаны, так как они погибают от интенсивного движения автомобилей и загазованности воздуха.

Тогда как можжевельник более неприхотливое растение. В то же время в “Киевзеленострое” утверждают, что высадка этих растений является временным мероприятием перед началом реконструкции улицы Крещатик.

“Всего в 50 лунок от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого будет высажено 200 кустов можжевельника казацкого Gold Coast и 50 деревьев можжевельника скального Skyrocket. Высаженные растения значительно улучшают эстетический вид улицы“, – сообщили в “Киевзеленострое”.

Кроме того есть планы заменить каштаны на Крещатике платанами. Об этом сообщил заместитель генерального директора КП “Киевзеленстрой” Дмитрий Заруба в интервью “Вечернему Киеву”.

“Это дерево более стойкое к болезням, вредителям, городским условиям загазованности и к другим вредным факторам. Платаны имеют широкие листья, развесистую крону, которые будут создавать тень над пешеходной зоной, а также будут активно удерживать пыль и углерод из выхлопных газов“, – пояснил Заруба.

Вместе с тем, он успокоил киевлян, что столица не останется без своего символа – каштанов.

“Да, на столичных аллеях эти деревья заменят более стойкими платанами, катальпами, акациями, кленами и сакурами. В то же время, в парках и скверах каштаны не только останутся, но и будут высаживаться новые, – заверил чиновник.

Жители столицы в соцсетях негативно высказываются по поводу высадки можжевельника, который они по ошибке восприняли как туи.

“Туя на Крещатике… Вопрос очевидный, какого туя она тут делает?”, “Киев – город туй“, – десятки подобных комментариев пишут киевляне.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появилась фотожаба на тему открытия метро в Киеве.