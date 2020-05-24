Оккупанты на Донбассе решили “убить” известный завод: сеть взорвалась

Жители оккупированной боевиками Горловки бьют тревогу из-за решения оккупантов закрыть крупнейший завод “Стирол”.

Об этом в Twitter сообщил блогер Денис Казанский.

По его словам, люди жалуются на то, что перед ними до сих пор есть долги по зарплате, а в ближайшее время завод планируют “законсервировать” и оставить на нем 10 сотрудников.

“В “народных республиках” все стабильно. Крушат и добивают все, до чего дотянулись. Хоронят экономику региона назло “фашистам”, – написал он.

Также блогер опубликовал обращение жителя города к представителям так называемой власти.

В сети тем временем критикуют боевиков, которые продолжают разворовывать и уничтожать Донбасс.

Напомним, что в городе Горловке на территории оккупированной части Донецкой области железнодорожное сообщение практически отсутствует.