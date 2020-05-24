Бегут, как крысы, бросая своих мертвых: всплыли данные о поражении наемников Путина в Ливии

Из-за натиска Специальных сил сдерживания в военном конфликте в Ливии российские наемники были вынуждены пустится в бега.

Об этом сообщает ресурс “Информационный навигатор”.

В ходе отступления сил Халифы Хафтара из города Тархун было зафиксировано множество российских наемников ЧВК “Вагнер”.

“Знатным бегством крыс, да так, что даже тела своих убитых оставляют на поле боя, удовлетворен!”, – прокомментировали ситуацию в сети.

Как сообщал “источник”, в военном конфликте в Ливии ликвидировали российского наемника из ЧВК “Вагнера”.

Напомним, в Ливии на данный момент находится от 800 до 1200 наемников так называемой “частной военной компании Вагнера”. Отмечается, что наемники усиливают в Ливии отряды фельдмаршала Халифы Хафтара. Большая часть “вагнеровцев” – россияне, но есть также украинцы, белорусы, молдаване и сербы.