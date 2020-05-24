Обстановка на грани взрыва: в “коронавирусной” больнице Харькова “катастрофа”, врачи бегут

Значительная часть медицинского персонала областной инфекционной больницы Харькова, в том числе и директор, заразились COVID-19, многие увольняются, а лечить людей нечем.

Об этом пишет в Facebook написал профессор Харьковской медакадемии последипломного образования Владимир Корсунов, который побывал в инфекционной больнице Харькова на консилиуме.

“Сегодня был на консилиуме в отделении интенсивной терапии (ОИТ) больницы, осматривал заведующую одного из отделений, которая попала туда с двусторонней пневмонией и положительным тестом на COVID-19. Пока хватает обычной оксигенотерапии, но создается впечатление, что это ненадолго“, – пишет Корсунов.

Он сообщил, что коронавирусная инфекция подтверждена также у заместитель директора по медицинской части, заведующий ВИТ, три анестезиологи и многих врачей, медицинских сестер, младшего персонала. Кроме того, сотрудники больницы ежедневно увольняются.

“Больница месяц подряд загружена на 100 и более процентов, но ни одна другая больница второго по численности населения города Украины не принимает больных с подозрением на COVID-19! Обстановка в больнице на грани взрыва!“, – пишет Корсунов.

Кроме того он опроверг информацию о том, что больницы полностью обеспечены всем необходимым для лечения больных с коронавирусом.

“Кстати о том, что все обеспечено и все есть, а коррупционеры-врачи направляют родных по лабораториям и аптекам – директор больницы покупает себе лекарства за собственные средства, а на лекарство для заведующей отделением, которая сейчас находится в ОИТ, собирают средства всей больницей. Вот такая жизнь на самом деле“, – сказано в публикации.

Профессор обратился к украинцам, которые массово пренебрегают советами медиков и не исполняют элементарных правил, которые могут помочь не заболеть COVID-19.

“Поэтому знайте, я обращаюсь ко всем тем, которые не носят маски в супермаркетах и магазинах, з 25.05 погрузятся в метро – лечить Вас будет некому!“, – предупредил Корсунов.

Как сообщал “источник”, по состоянию на 24 мая в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 20 986 людей, за сутки добавилось 406 больных.