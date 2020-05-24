Столб черного дыма поднимается в небо: в Киеве вспыхнул мощный пожар у многоэтажек, видео

Утром 24 мая в Киеве произошел серьезный пожар: здесь прямо возле многоэтажек загорелись строительные домики.

Как пишет городское сообщество “Киев Сейчас” в социальных сетях, инцидент произошел на улице Льва Толстого, 57, прямо под теплотрассой.

“Горят строительные вагончики и каменное сооружение. На месте спасатели. Предварительно, пострадавших нет”, – говорится в сообщении журналистов.

На опубликованных кадрах видно, как на месте пожара образовался столб густого черного дыма, который видно практически с любой точки района.

При этом причины возгорания пока остаются неизвестными, спасатели официальных заявлений не делали.

Напомним, что в четверг, 21 мая, под Киевом, в Вишневом, произошел масштабный пожар, в результате которого могли погибнуть дети.