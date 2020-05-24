Это не просто имена: известное американское издание необычно почтило жертв коронавируса, фото

Газета New York Times на первой полосе опубликовала около тысячи имен людей, умерших от коронавируса в США.

“Число жертв приближается к 100 тысячам, неисчислимые потери. В списке не просто имена – это мы“, – сказано в заголовке.

Для создания траурного списка, журналисты изучили сотни американских газет и опубликовали имена и фамилии людей, о смерти от коронавируса которых сообщалось в прессе. Из каждой публикации было взято по одной фразе, в которой “отражалась неповторимость каждой потерянной жизни”, и указан возраст, а также город, в котором жил умерший.

По словам Марка Лейси, одного из редакторов газеты, суть публикации в том, чтобы в будущем люди могли посмотреть на архивное фото газеты и понять, какую утрату понесла страна из-за пандемии. Директор по дизайну Том Бодкин добавил, что за последние 40 лет впервые на первой полосе газеты не было напечатано ни одного изображения, только текст.

Как сообщал “источник”, во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что новым центром массового распространения болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, стала Южная Америка.