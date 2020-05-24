Скандальная Савченко внезапно засветилась на росТВ с “подарком” Зеленскому: видео

Бывший народный депутат Украины Надежда Савченко дала интервью для российского телеканала.

Анонс программы с экс-нардепом опубликовали на Twitter-странице канала НТВ.

“Надежда Савченко: убийца, которую сначала сделали героем Украины, а потом врагом народа, – говорится в рекламе эфира с Савченко.

Интервью покажут на телеэкранах в воскресенье, 24 мая, в 18:00 на канале НТВ.

Также в анонсе говорится, что интервью бывшего депутата для росТВ запланировано в качестве “подарка” главе Украины Владимиру Зеленскому к году его президентства.

Надежда Савченко: убийца, которую сначала сделали героем Украины, а потом врагом народа. Смотрите ее первое интервью российскому телеканалу 24 мая в 18:00 на НТВ pic.twitter.com/2e388ZMRWY — НТВ (@ntvru) May 23, 2020

































Как сообщал “источник”, 22 мая в ток-шоу “Свобода слова” журналиста Савика Шустера гости программы обсудили результаты первого года президентства Владимира Зеленского, а также другие важные темы недели.