Какие области бьют рекорды, а в каких нет новых случаев: статистика по коронавирусу в Украине

В Украине за сутки, 23 мая, сразу в шести областях не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Об этом говорится в сводке Центра общественного здоровья по состоянию на утро 24 мая.

Всего в стране за сутки вирус подтвердили у 406 человек, а общее число зараженных составляет 20986 человек.

Коронавирус не был выявлен в течение суток в Луганской и Донецкой областях (речь идет о подконтрольной Украине территории), а также в Сумской, Херсонской, Николаевской и Полтавской областях.

В свою очередь больше всего заражений пришлось на Черновицкую, Киевскую, Ровенскую и Львовскую области.

Сейчас выявлены случаи коронавирусной болезни в областях:

Винницкая – 889 (+36)

Волынская – 771 (+12)

Днепропетровская – 869 (+4)

Донецкая – 143 (+0)

Житомирская – 626 (8);

Закарпатская – 1061 (19);

Запорожская – 410 (+7)

Ивано-Франковская – 1277 (+3)

Киевская – 1419 (+44)

Кировоградская – 473 (+7)

Луганская – 43 (+0)

Львовская – 1333 (+48)

Николаевская – 280 (+0)

г. Киев – 2623 (+54)

Одесская – 827 (+6);

Полтавская – 266 (+0)

Ровенская – 1417 (+49)

Сумская – 166 (+0)

Тернопольская – 1115 (7);

Харьковская – 910 (+18)

Херсонская – 177 (+0)

Хмельницкая – 346 (+17)

Черкасская – 388 (+1)

Черновицкая – 3028 (+64)

Черниговская – 129 (+2)

По данным Министерства здравоохранения на субботу, 23 мая, в 9 областях Украины все еще не готовы ко второму этапу снятия карантина, введенного в связи с рапространением коронавируса.