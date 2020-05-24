Какие области бьют рекорды, а в каких нет новых случаев: статистика по коронавирусу в Украине

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В Украине за сутки, 23 мая, сразу в шести областях не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Об этом говорится в сводке Центра общественного здоровья по состоянию на утро 24 мая.

Всего в стране за сутки вирус подтвердили у 406 человек, а общее число зараженных составляет 20986 человек.

Коронавирус не был выявлен в течение суток в Луганской и Донецкой областях (речь идет о подконтрольной Украине территории), а также в Сумской, Херсонской, Николаевской и Полтавской областях.

В свою очередь больше всего заражений пришлось на Черновицкую, Киевскую, Ровенскую и Львовскую области.

Сейчас выявлены случаи коронавирусной болезни в областях:

  • Винницкая – 889 (+36)
  • Волынская – 771 (+12)
  • Днепропетровская – 869 (+4)
  • Донецкая – 143 (+0)
  • Житомирская – 626 (8);
  • Закарпатская – 1061 (19);
  • Запорожская – 410 (+7)
  • Ивано-Франковская – 1277 (+3)
  • Киевская – 1419 (+44)
  • Кировоградская – 473 (+7)
  • Луганская – 43 (+0)
  • Львовская – 1333 (+48)
  • Николаевская – 280 (+0)
  • г. Киев – 2623 (+54)
  • Одесская – 827 (+6);
  • Полтавская – 266 (+0)
  • Ровенская – 1417 (+49)
  • Сумская – 166 (+0)
  • Тернопольская – 1115 (7);
  • Харьковская – 910 (+18)
  • Херсонская – 177 (+0)
  • Хмельницкая – 346 (+17)
  • Черкасская – 388 (+1)
  • Черновицкая – 3028 (+64)
  • Черниговская – 129 (+2)

По данным Министерства здравоохранения на субботу, 23 мая, в 9 областях Украины все еще не готовы ко второму этапу снятия карантина, введенного в связи с рапространением коронавируса.