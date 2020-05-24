Какие области бьют рекорды, а в каких нет новых случаев: статистика по коронавирусу в Украине

В Украине за сутки, 23 мая, сразу в шести областях не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.
Об этом говорится в сводке Центра общественного здоровья по состоянию на утро 24 мая.
Всего в стране за сутки вирус подтвердили у 406 человек, а общее число зараженных составляет 20986 человек.
Коронавирус не был выявлен в течение суток в Луганской и Донецкой областях (речь идет о подконтрольной Украине территории), а также в Сумской, Херсонской, Николаевской и Полтавской областях.
В свою очередь больше всего заражений пришлось на Черновицкую, Киевскую, Ровенскую и Львовскую области.
Сейчас выявлены случаи коронавирусной болезни в областях:
- Винницкая – 889 (+36)
- Волынская – 771 (+12)
- Днепропетровская – 869 (+4)
- Донецкая – 143 (+0)
- Житомирская – 626 (8);
- Закарпатская – 1061 (19);
- Запорожская – 410 (+7)
- Ивано-Франковская – 1277 (+3)
- Киевская – 1419 (+44)
- Кировоградская – 473 (+7)
- Луганская – 43 (+0)
- Львовская – 1333 (+48)
- Николаевская – 280 (+0)
- г. Киев – 2623 (+54)
- Одесская – 827 (+6);
- Полтавская – 266 (+0)
- Ровенская – 1417 (+49)
- Сумская – 166 (+0)
- Тернопольская – 1115 (7);
- Харьковская – 910 (+18)
- Херсонская – 177 (+0)
- Хмельницкая – 346 (+17)
- Черкасская – 388 (+1)
- Черновицкая – 3028 (+64)
- Черниговская – 129 (+2)
По данным Министерства здравоохранения на субботу, 23 мая, в 9 областях Украины все еще не готовы ко второму этапу снятия карантина, введенного в связи с рапространением коронавируса.