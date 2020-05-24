Коронавирус продолжает “атаку” на Киев: статистика на 24 мая

В Киеве за сутки, 23 мая, коронавирус подтвердили у 54 жителей города, в их числе трое медиков.

Об этом говорится в ежедневной сводке мэра столицы Виталия Кличко.

По данным градоначальника, в течение суток один человек скончался, всего умерло 59 киевлян.

По состоянию на утро 24 мая в Киеве уже 2623 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Вирус смогли побороть 358 горожан, за сутки их число стало большим на 7 человек.

За минувшие сутки заразились 26 женщин в возрасте от 21 до 81 лет, 22 мужчины от 23 до 81 лет, 3 девочки в возрасте 10, 11 и 16 лет и 3 мальчика, которым 2,12 и 15 лет.

В больницы были госпитализировали 16 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Напомним, что по состоянию на 24 мая в Украине число новых заражений коронавирусом COVID-19 несколько уменьшилось, но цифры остаются тревожными.