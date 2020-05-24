Зеленский поздравил всех мусульман Украины с большим праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев мусульман с праздником Рамазан-Байрам.

Об этом говорится на сайте главы государства.

“Для миллионов мусульман это время высокого духовного роста, открывает сердца для добрых поступков и благородных дел. Искренняя забота о родных и близких, милосердия и взаимопонимания – общечеловеческие ценности, способствующие сохранению мира, гармонии и единства в обществе”, – отметил лидер Украины.

Также он пожелал согласия и процветания каждой мусульманской семье, крепкого здоровья, счастья и радости.

Рамазан-Байрам (Ураза-Байрам) – праздник разговения, один из главных в исламском мире. Его мусульмане начинают праздновать после захода солнца в последний день поста Рамадан.

В 2020 году Ураза-Байрам наступил 23 мая и продолжится до вечера 24 мая. В этот день мусульмане могут позволить себе все, что было запрещено в светлое время суток в течение священного месяца.

Как ранее сообщал “источник”, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни собирается подписать указ о введении в Украине двух праздничных дат – Курбан-Байрам та Ураза-Байрам.