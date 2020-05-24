Звездный футболист сборной Украины ярко вернулся к тренировкам в Англии: видео

Звезда сборной Украины Андрей Ярмоленко приступил к тренировкам с английским “Вест Хэмом”. Во время первого коллективного занятия наш соотечественник был одним из самых заметных игроков своей команды.

Видео с тренировки “молотобойцев” опубликовала пресс-служба лондонского клуба.

В частности, на видео показали момент с прибытием футболистов на базу и их работой на поле.

Чаще остальных в кадр попадал именно Ярмоленко. В нарезке показали, как бывший футболист “Динамо” несколько раз удачно завершал отрабатываемые на тренировке комбинации.

В текущем сезоне Ярмоленко провел за “Вест Хэм” 15 матчей, в которых записал на свой счет три гола.

Напомним, что футболисты донецкого “Шахтера” провели первую тренировку после смягчения карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса.