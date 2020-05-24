“Охотится” на котов и собак: под Киевом разгорелся скандал из-за жестокого убийцы, видео

На одного из жителей села Мархаливка Киевской области открыто уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

По словам местных жителей подозреваемый оружием и ядом истребляет бездомных животных, сообщает “источник” со ссылкой на “ТСН”.

Одна из жительниц рассказала, что у собаки, которой она ежедневно приносила еду, из лапы вытащили кусок свинца. Собаку отвезли на операцию.

Об издевательствах над животными в Мархаловке рассказала еще одна местная жительница, собаку которой несколько лет назад отравили, чтобы ограбить дом. Теперь ей снова пришлось стать свидетельницей жестокого обращения с животными.

“Завелось в селе чудовище, которое стреляет по котам, просто убивает котиков, стреляет из пистолета по собакам“, – рассказала женщина.

По факту жестокого обращения с животными открыли уголовное производство. За издевательства над ними виновному грозит до трех лет тюрьмы.

Как сообщал “источник”, в городе Киверцы Волынской области местный житель, ветеран АТО, ради развлечения выбрасывал кота из окна третьего этажа.