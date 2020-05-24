Любил позировать с оружием: на Донбассе ликвидировали боевика ДНР с позывным “Кабан”, фото

На оккупированной части Донбасса ликвидировали очередного боевика, который противостоял украинской армии.

Как сообщает в социальных сетях офицер ВСУ Анатолий Штефан, 21 мая скончался Александр Головин по кличке “Кабан”.

При этом подробности ликвидации боевика офицер сообщать не стал.

Штефан также опубликовал фотографию убитого сторонника террористов. На снимке видно, что боевик очень любил позировать с оружием.

Как сообщал “источник”, в сети появились фото боевика ЛНР Игоря Шевчука, который приехал из Хмельницкой области воевать против Украины и погиб на Донбассе.

Также ранее на границе с Россией контрразведчики Службы безопасности Украины задержали танкиста ДНР, который приезжал проведать родственников в Харьковской области.