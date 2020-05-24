В Японии загадочно скончалась звезда мирового спорта: фото

В Японии нашли мертвой известную рестлершу Хану Кимуру, которая была известна далеко за пределами страны.

Как сообщает организация Stardom Wrestling, пока причины смерти остаются неизвестными.

“Уважаемые фанаты, с большим прискорбием сообщаем, что Хана скончалась. Пожалуйста, отнеситесь с уважением и дайте некоторое время перед последующими объявлениями. Ценим вашу поддержку в это непростое время”, — сказали в компании.

При этом местные СМИ отмечают, что в последнее время 22-летнюю девушку сильно “травили” в социальных сетях.

В своем последнем обращении к фанатам в Instagram она сказала, что больше не хочет жить и попрощалась с фанатами.

Напомним, что бывший форвард харьковского “Металлиста” Милян Мрдакович совершил суицид, выстрелив себе в голову из пистолета.