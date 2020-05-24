В Николаеве школьница после “взрослых” развлечений оказалась без сознания: фото

В субботу, 23 мая, в Николаеве обнаружили школьницу в состоянии алкогольной комы.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на ресурс “Новости-N”.

На линию полиции поступила информация, что подростки распивают алкогольные напитки на территории школы № 10, которая расположена на улице Южная.

На место выехали правоохранители и обнаружили там лишь одну девочку. Она лежала на земле, а рядом больше никого не было. На вид школьнице около 15 лет.

По словам местных жителей, подростки заметили автомобиль полиции и разбежались.

Полицейские вызвали медиков. Врачи осмотрели ребенка и констатировали, что она, скорее всего, находится в состоянии алкогольной комы. Пациентку экстренно доставили в Николаевскую областную детскую больницу. Там подтвердили диагноз и начали предоставлять медицинскую помощь.

Как сообщал “источник”, под Николаевом 2-летний ребенок почти две недели голодал и был заперт в квартире в тот момент, когда его родители все это время выпивали.