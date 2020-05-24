Защищает ли загорание на солнце от коронавируса: что говорят ученые

В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, защищает ли загорание на солнце от коронавируса, ведь ранее стало известно, что его может “убить” морская вода.

Соответствующий пост ведомство разместило в Facebook.

По данным ученых, сухая и жаркая погода не уничтожает COVID-19, поэтому защититься от заражения путем загорания на солнце – невозможно.

В то же время риск заразиться COVID-19 существенно снижают соблюдение социальной дистанции и личная гигиена, особенно, если вблизи есть больной коронавирусом.

Отмечается, что в сухом и горячем воздухе коронавирус становится менее активным. Летняя погода, а также отсутствие осадков губительно действуют на вирус, однако полностью его не “убивают”.

Как сообщал “источник”, в Украине пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 может быть осенью.