На скорости входил в поворот: в Киеве “гонщик” устроил жуткое ДТП с возгоранием, фото

В Киеве водитель авто на большой скорости устроил ДТП, после чего машина загорелась.

Об этом сообщает ресурс “Киев Оперативный”.

Авария произошла на пересечении проспекта Науки и Стратегического шоссе. По словам очевидцев, там мужчина за рулем Mitsubishi (с номерами AA0542HP) на большой скорости решил войти в поворот. Однако водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль Daewoo. В результате последний въехал в Honda.

От удара Mitsubishi загорелся. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщал “источник”, в Киеве произошло ДТП с участием пьяного лихача, который влетел на авто во двор и там перевернул его на крышу, чудом оставшись живым.