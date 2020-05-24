Синела и задыхалась, но врачи не спасали: на Прикарпатье разгорелся скандал из-за смерти пенсионерки

На Прикарпатье врачи отказались помочь пожилой женщине, которую доставили в больницу.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на издание “Подробности”.

Семья умершей обвиняет медиков в халатном отношении. Родственники требуют наказать виновных. Так, дочь пенсионерки Розалии Наталья Чекаловская рассказала, что ее маме было 68 лет. Она пошла в поликлинику из-за проблем со сном и удушьем. После сделанного рентгена женщину срочно направили в больницу, у нее была двусторонняя пневмония.

Потому пенсионерку на “скорой” госпитализировали в Калушскую районную больницу. В приемном отделении ее осмотрел врач и направил к кардиологу. Но кардиология оказалась на карантине, так как недавно там обнаружили коронавирус у пациента и медсестры.

“Начали звонить в пульмонологию. Когда и там проигнорировали, вызвали врача из реанимации. Она послушала, направление даже не смотрела, села писать”, – рассказала Наталья.

Другой врач в это время отметил, что женщину надо везти в реанимацию. Но врач заявила: “кислорода нет, чтобы подышать, я со своей стороны не вижу никаких проблем, это не мой пациент”.

Дочь с матерью просидели 4 часа. Пенсионерке на кушетке стало плохо: губы посинели, начала задыхаться. По словам дочери, на это никто не обращал внимание. Медики сделали лишь кардиограмму и взяли тест на коронавирус. После этого женщин выставили в коридор и посоветовали ехать в другую больницу.

Дочка больной попросила предоставить машину скорой медпомощи. Однако такой не предоставили и пришлось вызвать такси. Едва отъехав от больницы пожилая женщина потеряла сознание и начала задыхаться. Пришлось снова возвращаться в ту же больницу. Но женщину врачам спасти не удалось.

По результатам вскрытия оказалось ,что у женщины образовался легочный тромб. Чтобы ответить на остальные вопросы в Калушской больнице создали специальную комиссию и начали служебное расследование. Но дочка умершей считает, что в смерти матери виноваты врачи, которые раньше могли помочь.

“Я начал общаться с медработниками, которые были задействованы в этой ситуации. Что объяснили на момент обращения: состояние не подлежал госпитализации в реанимационное отделение. Пневмония не подтвердилось, – это я вам ответственно заявляю”, – сказал Валерий Поляница, заместитель главного врача Калушской ЦРБ:

Родственники умершей планируют обратится в полицию. Они считают виновным одного врача – медика, которая отказалась госпитализировать пенсионерку.

Как сообщал “источник”, под Запорожьем произошло жуткое ЧП в роддоме, в результате чего умерли 34-летняя роженица и новорожденный ребенок.