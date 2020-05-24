Без гроз, но с дождями: какой будет погода в Украине 24 мая

В воскресенье, 24 мая, почти на всей территории Украины пройдут дожди, только в Луганской области синоптики прогнозируют солнечную погоду.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха в Украине не поднимется выше +18 градусов. Холоднее всего будет в Ивано-Франковской области, где воздух прогреется всего до +13…+15.

На большей части страны синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и только на западе в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей пройдут грозы. Солнечную погоду обещают в Укргидрометцентре жителям Луганской области.

В Киеве 24 мая будет также дождливо, днем температура воздуха +16…+18 градусов за Цельсием, ночью ожидается +7…+9.

Как ранее сообщал “источник”, лето в этом году в Украине будет теплым и даже иногда жарким. Но при этом ожидаются и похолодания.