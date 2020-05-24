Австралия выложила в открытый доступ тысячи редких карт: их возраст исчисляется сотнями лет

В Австралии открыли свободный доступ к редким и уникальным картам Азиатско-Тихоокеанского региона.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на сайт Австралийского национального университета.

Теперь в бесплатном доступе 5 тысяч карт, которые хранились в коллекции университета. Многие из них очень редкие, а их возраст исчисляется сотнями лет. Среди них множество топографических, кадастровых, авиационных и тематических карт.

“Самая ранняя карта датируется 1662 годом. Это полная карта Батавии – старой столицы Голландской Ост-Индии – со всеми ее фортами. В целом у нас имеется более 120 старинных карт XVII, XVIII и XIX веков, 60 из которых были щедро подарены нам писателем Клайвом Касслером”, – рассказала Дженни Шихан, управляющая коллекцией.

К уникальным картам принадлежит карта индонезийского острова Роти, которая была нарисована до 1907 года. На ней хорошо обозначены все поселения, относящиеся к колониальной эпохе Нидерландов. Возможно, ее нарисовал очевидец, передвигавшийся от поселения к поселению.

С этой картой работали исследователи и отметили, что ничего подобного не видели ранее.

“Конечно, ценность карт – это история, которую они рассказывают о конкретном периоде времени. В нашей коллекции также представлен 76-летний инклинометр. Этот инструмент был создан в 1942 году в Австралии, чтобы помочь войскам союзников в проведении разведки во время Второй мировой войны”, – отметила Шихан.

Также доступна и карта 1896 года, на которой отмечены католические миссии по всей Новой Зеландии, на Таити, Самоа, Гавайях, Тонга и других островах. Кроме того, теперь можно ознакомиться с буклетом из 30 исторических фотографий Папуа – Новой Гвинеи.

С помощью карт историки могут создавать проекты. Также карты помогают в сравнении современной и старинной инфраструктуры и позволяют воссоздавать различные исторические путешествия.

Как сообщал “источник”, в Китае археологи нашли очень редкую и древнюю печать, которая принадлежала принцу династии Мин.