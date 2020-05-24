В оккупированный Крым пришла настоящая весна: фото цветущей Ай-Петри

В сети показали невероятно красивые фотографии горы Ай-Петри в оккупированном Крыму. С приходом весны местность заметно преобразилась и сейчас выглядит просто фантастически.

Свежие снимки с горы 23 мая в сети опубликовал пользователь “Жизнь в Ялте”.

На снимках запечатлены цветы, которые во всю цветут в горной местности.

Ранее мы также показывали захватывающее видео, на котором запечатлен первый снег, выпавший на горе Ай-Петри. Это произошло в конце октября прошлого года.

Также напомним, что зимой этого года в оккупированном Россией Крыму вследствие оползня был разрушен участок автомобильной дороги “Бахчисарай-Ялта”. Природное явление произошло между селом Соколиное и вершиной Ай-Петри.