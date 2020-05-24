“Русский мир” во всей красе: сети взорвало видео с жителем Донецка в Крыму

В оккупированном Россией Крыму заметили жителя Донбасса, который вел себя неподобающе.

Видео разместили на YouTube-канале “Диванное обозрение”.

Мужчина из Донецка в Севастополе решил справить нужду прямо на клумбе в центре города. Прохожий сделал ему замечание, но нарушитель ответил: “Собакам можно, а мне нельзя?”.

На это житель полуострова заявил, что тот не собака и попросил снять георгиевскую ленту. Также хаму запретили курить в общественном месте.

Пользователи сети прокомментировали инцидент.

Как сообщал “источник”, известный украинский блогер и журналист Денис Казанский показал фото очередных последствий “русского мира” на Донбассе.

А ранее в оккупированном Крыму задержали мужчину, который разрушил памятник неизвестному солдату. Злоумышленник повредил надгробие и украл ограду. Похищенное он сдал на металлолом за 150 рублей. Вырученные деньги потратил на алкоголь.