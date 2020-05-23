На Донбассе ликвидировали разведчика боевиков по кличке “Сурик”: фото

На Донбассе ликвидировали российского наемника Артема Мерцалова.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан “Штирлиц” на своей Twitter-странице.

Боевик по кличке “Сурик” попал в “200 бригаду” 23 мая.

По данным сайта “Миротворец”, Мерцалов родился 20 июля 1992 года в городе Ясиноватая Донецкая области.

В августе 2016 года был боевиком так называемой “5-й омсбр” террористической организации ДНР. Занимал должность разведчика-гранатометчика.

Как сообщал “источник”, в сети появились фото боевика ЛНР Игоря Шевчука, который приехал из Хмельницкой области воевать против Украины и погиб на Донбассе.

Также ранее на границе с Россией контрразведчики Службы безопасности Украины задержали танкиста ДНР, который приезжал проведать родственников в Харьковской области.