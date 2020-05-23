В Киеве алкогольный “рекордсмен” устроил “феерическое” ДТП: видео с места

В Киеве произошло ДТП с участием пьяного лихача, который влетел на авто во двор и там перевернул его на крышу, чудом оставшись живым.

Об этом сообщается в Facebook-сообществе “dtp.kiev.ua”, где публикуют видео с места ЧП.

“В Киеве на Отрадном пьяный водила ехал по аллейке и упал во двор на крышу авто. К счастью, ни кого не убил”, – сообщают активисты.

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На место ЧП прибыли представители всех спецслужб. Спасатели поставили авто на колеса, а правоохранители провели водителя на наличие алкоголя в крови.

“Мужчина отказался от госпитализации. Во время общения с гражданином патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Результаты прохождения теста – 1,9 промилле”, – рассказали в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Как сообщал “источник”, ранее на трассе Киев-Ковель фура снесла авто, перевернув его на крышу.

Также 15 мая на Житомирской трассе под Киевом произошло несколько ДТП с участием сразу 15 автомобилей.