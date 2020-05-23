В Киеве поймали вора, ограбившего волонтера: фото

В Киеве вор ограбил иностранца-волонтера.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Преступление произошло в сентябре прошлого года в хостеле на улице Жилянская. Злоумышленник взломал камеру хранения, откуда похитил вещи и деньги.

Пострадавший мужчина обратился в полицию. Он рассказал, что у него из комнаты украли сумму в размере 2 500 тысячи гривен и фотоаппарат с объективом.

Как выяснили правоохранители, нарушитель проживал в одной комнате со своей жертвой. После кражи он сбежал с места преступления.

Сотрудники полиции установили личность вора и объявили его в федеральный розыск. А через некоторое время полицейские задержали мужчину в городе Тернополь.

Сейчас правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование завершено. Материалы с обвинительным актом направлено в Шевченковский район суда столицы. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщал “источник”, в Киеве жители дома задержали опытного вора, который хотел обокрасть квартиры.