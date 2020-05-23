В ВОЗ озвучили смертельно опасную проблему из-за коронавируса, угрожающую детям

Пандемия коронавируса поставила под удар вакцинацию детей младше года в десятках стран.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Как передает пресс-служба WHO, программа вакцинации детей младше года в 68 странах серьезно затруднена, что является риском для 80 млн детей во всем мире.

“Дело в том, что десятки миллионов детей, как в богатых, так и бедных странах, рискуют заразиться дифтерией, корью и пневмонией, которые могут быть смертельно опасными”, – заявил Гебреисус.

Он также отметил, что “псевдонаука во всем мире подрывает усилия здравоохранения, которое спасает миллионы людей”.

Как сообщал “источник”, ранее врачи нашли связь редкого синдрома, который поражает маленьких детей, с коронавирусом